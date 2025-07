Producción de hidrocarburos de Argentina alcanza máximo en dos décadas

La producción de hidrocarburos en Argentina alcanzó en junio su mayor nivel en dos décadas, impulsada principalmente por el desarrollo de la formación no convencional Vaca Muerta, informó este miércoles el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Según datos de la Secretaría de Energía, la producción de petróleo se incrementó 16,2% interanual, alcanzando 778.800 barriles por día, el volumen más alto desde diciembre de 2001. Por su parte, la producción de gas natural creció 7,6% interanual, con 158,8 millones de metros cúbicos por día, su mayor registro desde agosto de 2003.

“Este es un hito que refleja el potencial energético de Argentina y el papel estratégico de Vaca Muerta en la matriz de crecimiento del país”, afirmó Adorni.

Vaca Muerta, eje de la proyección exportadora

Ubicada en la provincia de Neuquén, Vaca Muerta es considerada la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. Su desarrollo ha permitido no solo revertir la tendencia declinante de la producción local, sino también posicionar al país como un potencial exportador de petróleo y gas natural licuado (GNL).

El gobierno argentino confía en que la expansión de la industria energética contribuirá a fortalecer las reservas de divisas, reducir el déficit de la balanza energética y potenciar la inversión extranjera.

Con información de Reuters