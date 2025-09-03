Producción industrial de Brasil cae 0,2% en julio

La producción industrial de Brasil retrocedió 0,2% en julio respecto a junio, en la serie con ajuste estacional, informó este martes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Frente al mismo mes de 2024, el indicador mostró una leve expansión de 0,2%, mientras acumula un alza de 1,1% en el año y de 1,9% en los últimos 12 meses.

De las 25 ramas analizadas, 13 registraron caída en julio. El mayor impacto negativo vino de la metalurgia (-2,3%), que puso fin a dos meses de crecimiento. También influyeron las bajas en otros equipos de transporte (-5,3%), bebidas (-2,2%) y equipos de informática y electrónicos (-2,0%), entre otros sectores.

En contraste, 11 actividades avanzaron. El destaque fue para la industria farmacéutica (+7,9%), que encadenó tres meses de crecimiento y acumula 13,9% en el período. También crecieron los alimentos (+1,1%), las industrias extractivas (+0,8%) y los químicos (+1,8%).

Bienes de capital vuelven a caer

Entre las grandes categorías económicas, los bienes de consumo durables (-0,5%) y los bienes de capital (-0,2%) retomaron la caída tras una ligera recuperación en junio. En sentido contrario, los bienes intermedios (+0,5%) y los semi y no durables (+0,1%) lograron resultados positivos.

En comparación con julio de 2024, la producción industrial avanzó 0,2%. El mayor impulso provino de las industrias extractivas (+6,3%), gracias al aumento en la producción de petróleo y gas natural. También crecieron los sectores de alimentos (+2,2%), farmacéuticos (+12%), máquinas y equipos (+5,2%) y textiles (+9,9%).

Las principales caídas interanuales se concentraron en derivados del petróleo y biocombustibles (-7,7%), bebidas (-8,8%) e impresión y grabaciones (-29,1%).