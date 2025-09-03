Producción de petróleo y gas de Colombia profundiza su caída en julio

La producción de petróleo de Colombia cayó 4,8% interanual en julio, alcanzando un promedio de 746.249 barriles diarios (bpd), según informó este miércoles la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La cifra también representa una caída frente a junio, cuando se registraron 744.239 bpd, y confirma la tendencia a la baja que el sector enfrenta en los últimos meses.

La producción comercializada de gas natural registró un retroceso aún más pronunciado: 16,3% interanual, hasta 1.196 millones de pies cúbicos por día (mpcd). Comparado con junio, cuando se reportaron 1.278 mpcd, la caída fue de 6,4%. Estos descensos reflejan un ajuste en la explotación de recursos y pueden tener impacto en la oferta interna de energía y en los ingresos del sector hidrocarburos.

La disminución de la producción petrolera se suma a un patrón de meses recientes con niveles por debajo de los 750.000 bpd, cifra que se encuentra lejos de los picos históricos de Colombia, cercanos a los 900.000 bpd en años anteriores. En la región, países vecinos como Brasil y Perú han logrado mantener o aumentar ligeramente su producción, lo que podría afectar la competitividad del país en los mercados internacionales.

También puede leer: Gobierno de Colombia presenta al Congreso reforma fiscal por $6.544 millones

Impacto económico

La caída de la producción tiene implicaciones directas en las finanzas públicas, dado que los ingresos petroleros representan una proporción importante del presupuesto estatal. Además, podría generar presión sobre el mercado interno de combustibles y gas, con efectos en tarifas y suministro industrial.

La ANH no explicó de inmediato las razones de la baja producción en julio. Sin embargo, analistas del sector apuntan a factores como mantenimiento de pozos, retrasos en nuevos proyectos de exploración y volatilidad en los precios internacionales del crudo, que pueden haber limitado la producción. Se espera que los próximos meses den señales sobre si la tendencia se mantiene o comienza una recuperación gradual.

Con información de Reuters