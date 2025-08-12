EEUU alcanzará récord petrolero en 2025 antes de retroceder, según la AIE

La producción de crudo en Estados Unidos (EEUU) alcanzará un máximo histórico de 13,41 millones de barriles diarios (bpd) en 2025, impulsada por una mayor productividad en los pozos, antes de caer en 2026 debido a la presión de precios más bajos, estimó este martes la Administración de Información de Energía (AIE) en su informe mensual.

El retroceso previsto para 2026 —a 13,28 millones de bpd— sería el primero desde 2021 para el mayor productor mundial de petróleo. La revisión responde a un escenario de precios internacionales más débiles, con el Brent promediando 51 dólares por barril el próximo año, frente a los 58 previstos anteriormente.

Impacto de precios y recortes

La AIE explicó que la aceleración en la producción de la OPEP+ y otros grandes productores llevará a un exceso de oferta, lo que presionará las cotizaciones.

«Los bajos precios del crudo a principios de 2026 conducirán a una reducción de la oferta tanto por parte de la OPEP+ como de algunos productores ajenos a la OPEP», señaló la agencia, anticipando que ese ajuste ayudará a moderar la acumulación de inventarios más adelante en el año.

En 2024, Estados Unidos produjo 13,21 millones de bpd, pese a un entorno marcado por aranceles intermitentes impuestos por el presidente Donald Trump, tensiones en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y mayores cuotas de suministro de la OPEP+.

La agencia proyecta que el precio minorista de la gasolina en EEUU promediará menos de 2,90 dólares por galón en 2025, alrededor de 20 centavos menos que este año, gracias a la caída del crudo.

Por otro lado, el consumo petrolero estadounidense se mantendrá sólido: 20,4 millones de bpd en 2025, y 20,5 millones de bpd en 2026, en línea con las previsiones previas.