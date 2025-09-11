Producción petrolera de Venezuela repunta en agosto, aunque persiste la brecha de cifras

El informe de agosto de 2025 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) muestra que tanto las fuentes primarias como las secundarias coinciden en que la producción de crudo de Venezuela registró un aumento respecto a julio. Sin embargo, la magnitud del repunte sigue siendo motivo de discrepancia.

De acuerdo con las fuentes primarias, es decir, los datos reportados por la estatal Pdvsa, el bombeo de crudo alcanzó 1.098.000 barriles diarios (bpd) en agosto. Esto representa un incremento de 14.000 bpd en comparación con julio, equivalente a +1,29%.

Las fuentes secundarias, que se basan en estimaciones de consultoras y firmas independientes, también reportaron un aumento mensual. Según estos cálculos, Venezuela produjo 936.000 bpd en agosto, 12.000 bpd más que en julio, con una variación de +1,30%.

Aunque ambas mediciones reflejan una tendencia ascendente desde junio, la diferencia entre los registros oficiales y las estimaciones independientes se mantuvo amplia: 162.000 bpd, lo que equivale a un 17,3%.

El hecho de que ambas fuentes coincidan en señalar un repunte de la producción da señales de cierta recuperación en la industria petrolera venezolana. Sin embargo, la brecha estadística plantea dudas sobre la dimensión real del incremento y sobre cuánto de este repunte se traduce en capacidad sostenida de exportación.