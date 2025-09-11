Producción petrolera de Venezuela repunta en agosto, aunque persiste la brecha de cifras

septiembre 11, 2025 10:47 AM
Petróleo Venezuela
Foto: encyclopedie-energies.com

El informe de agosto de 2025 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) muestra que tanto las fuentes primarias como las secundarias coinciden en que la producción de crudo de Venezuela registró un aumento respecto a julio. Sin embargo, la magnitud del repunte sigue siendo motivo de discrepancia.

De acuerdo con las fuentes primarias, es decir, los datos reportados por la estatal Pdvsa, el bombeo de crudo alcanzó 1.098.000 barriles diarios (bpd) en agosto. Esto representa un incremento de 14.000 bpd en comparación con julio, equivalente a +1,29%.

Las fuentes secundarias, que se basan en estimaciones de consultoras y firmas independientes, también reportaron un aumento mensual. Según estos cálculos, Venezuela produjo 936.000 bpd en agosto, 12.000 bpd más que en julio, con una variación de +1,30%.

También puede leer: Fuentes de la OPEP difieren sobre producción de Venezuela en julio

Aunque ambas mediciones reflejan una tendencia ascendente desde junio, la diferencia entre los registros oficiales y las estimaciones independientes se mantuvo amplia: 162.000 bpd, lo que equivale a un 17,3%.

El hecho de que ambas fuentes coincidan en señalar un repunte de la producción da señales de cierta recuperación en la industria petrolera venezolana. Sin embargo, la brecha estadística plantea dudas sobre la dimensión real del incremento y sobre cuánto de este repunte se traduce en capacidad sostenida de exportación.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.