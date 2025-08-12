Fuentes de la OPEP difieren sobre producción petrolera de Venezuela en julio

Luego de coincidir en el aumento de la producción de petróleo en Venezuela al cierre de junio, las fuentes primarias y secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vuelven al «divorcio» estadístico al reportar datos opuestos en julio.

Por un lado, las fuentes primarias hablan de un repunte de 15.000 barriles diarios (bpd), al pasar de 1.069.000 a 1.084.000, equivalente a un alza de 1,40%. Pero las secundarias reportan una caída de 4.000 bpd, al descender de 918.000 barriles en junio a 914.000 en julio, representando una baja de 0,43%.

Más información en breve