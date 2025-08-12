Fuentes de la OPEP difieren sobre producción petrolera de Venezuela en julio

agosto 12, 2025 9:35 AM
OPEP OPEP+
Foto: Reuters

Luego de coincidir en el aumento de la producción de petróleo en Venezuela al cierre de junio, las fuentes primarias y secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vuelven al «divorcio» estadístico al reportar datos opuestos en julio.

Por un lado, las fuentes primarias hablan de un repunte de 15.000 barriles diarios (bpd), al pasar de 1.069.000 a 1.084.000, equivalente a un alza de 1,40%. Pero las secundarias reportan una caída de 4.000 bpd, al descender de 918.000 barriles en junio a 914.000 en julio, representando una baja de 0,43%.

Más información en breve

 

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.