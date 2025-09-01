Propuesta para reducir la brecha cambiaria

Guillermo García N.- Sin duda la gran pregunta que se hacen todos los venezolanos, incluyendo el propio BCV es cómo reducir la brecha cambiaria y estabilizar el tipo de cambio. En mi opinión, esto conlleva al establecimiento de medidas adicionales a las que se vienen adoptando por parte del BCV y el Ministerio de Finanzas.

La conjunción de una mayor dolarización informal y transaccional de la economía como resultado de la inflación y la depreciación del bolívar, y de una reducción de la liquidez monetaria vía encaje legal que reduce el stock de bolívares en circulación, está llevando a las empresas y a los ciudadanos a incrementar cada día que pasa el uso del dólar en sus operaciones comerciales, de cobertura cambiaria y reserva de valor.

La reducción de demanda de bolívares y su velocidad de transformación en divisas, conlleva a un mercado cambiario de gran volatilidad e irracionalidad del tipo de cambio, a pesar de las crecientes intervenciones del BCV en el mercado cambiario a través de la banca nacional.

En lo que va de 2025, el Banco Central de Venezuela ha realizado 34 intervenciones cambiarias vendiendo a la banca hasta ahora 2.563 millones de dólares, una cifra que sigue siendo inferior a la del período equivalente de 2024, cuando el BCV había acumulado un costo de intervención de 3.369 millones de dólares.

Es importante señalar, que luego de haber mantenido el dólar oficial un comportamiento muy estable entre enero y septiembre en 2024, con un alza acumulada en el período de apenas 2,67%, a partir de octubre de 2024 comenzó una estrategia de ajuste cambiario (crawling peg: depreciación periódica) que ha llevado a una aceleración del ajuste de depreciación del bolívar para tratar de cerrar la brecha cambiaria. Desde entonces, el tipo de cambio oficial ha subido 280,99%. La variación acumulada del precio oficial del dólar en lo que va de año es de 170,86%.

Compensación en dólares

Una vez se establezca la compensación interbancaria en dólares y transferencias electrónicas entre clientes en diferentes bancos, el sistema financiero estará en capacidad entonces de cumplir su rol y objeto como es el de intermediación bancaria, a través del otorgamiento de créditos ( la banca tiene captaciones en dólares por unos US$1.500 millones) y efectuar operaciones de inversión de cartera propia y de terceros en el mercado de valores nacional de las empresas venezolanas que emitan títulos valores en dólares, diversificando así riesgo y uso más eficiente de los recursos captados del público.

La compensación bancaria en dólares permitirá que cada entidad financiera salde con las otras entidades los títulos valores y operaciones realizadas a su favor y en su contra. A través de esta compensación se reduce de forma sustancial el movimiento de dinero en efectivo.

La coexistencia de divisas y el bolívar digital a nivel del sistema bancario puede permitir que el BCV reduzca la necesidad de emisión de bolívares digitales para el funcionamiento de la economía, ya que en la medida que las divisas (dólares principalmente) ya en circulación se estima ( $7.000 millones) y en el sistema bancario en cuentas de custodia y Convenio 1 en moneda extranjera ($1.500 millones) y el establecimiento de la compensación en dólares y créditos en divisas, permitirá una mayor estabilidad del bolívar digital y una reducción de los niveles de inflación. Lo que redundará en beneficio del valor y poder de compra del bolívar digital y menores presiones sobre el tipo de cambio.

De solo autorizar y establecer la compensación bancaria en dólares, todas las posibilidades planteadas generarían un circulo virtuoso donde tanto el mercado, la economía y el país se beneficiarían

Dólares en las Bolsas de valores una mejor alternativa de referencia y negociación

La negociación de dólares en las Bolsas de valores procura en mi opinión una mejora de la oferta de divisas y una alternativa para flexibilizar el actual mercado cambiario y hacer mucho más eficiente y económicamente más racional la adquisición de dólares. Bajo este esquema, se le brinda al mercado cambiario una alternativa transparente, rápida y segura para las operaciones. El esquema podría ser un mecanismo para establecer un esquema de cambio más transparente que el actual (solo Banca Nacional y BCV, mercado paralelo) y de más amplia participación. En mi opinión, la opción de las bolsas de valores sería una de las mejores opciones que tendría el Ejecutivo Nacional y el BCV para establecer el nuevo esquema cambiario.

Esquema del Venedólar en la bolsa

El mecanismo debe ser transparente: la metodología de asignación y cortes de precio y montos asignados por precio ofertado. Estableciendo un reglamento lo suficientemente claro y flexible que permita adaptarse a las circunstancias que puedan presentarse en la negociación tanto de dólares en efectivo, como de compra /venta de títulos valores. Tanto para el vendedor como para el comprador, la operación es transparente, efectiva y de ejecución inmediata. En este sentido, la Bolsa se encarga del proceso de comprar y vender, por lo que el comprador recibe sus dólares o títulos valores, y el vendedor sus bolívares o dólares. El dólar y el mercado cambiario se ajustarían a un esquema de flotación libre. Permitir que tenedores privados, bancos privados y públicos y el propio BCV actúe en el mercado como (market maker) ofertando dólares, euros, así como títulos valores en tenencia a través de las casas de bolsa del mercado seleccionadas para aumentar la oferta tanto de dólares y divisas en efectivo como títulos valores.

Modificar la Ley de Mercado de Valores

La Asamblea Nacional aprobó en el año 2010, la Reforma a la Ley del Mercado de Valores. La Reforma buscaba elevar los elementos de supervisión y delimitar el tipo de operaciones y títulos valores que las casas de bolsa pueden negociar. En tal sentido, uno de las modificaciones más significativas está la prohibición de negociar para clientes, como de mantener en cartera propia, títulos de la Deuda Pública Nacional en bolívares como en dólares por parte de las casas de bolsa, sociedades de corretaje y fondos mutuales. No obstante, vistas las condiciones actuales del mercado y la necesidad del propio Estado de colocar crecientes emisiones de bonos de Deuda Pública, creo que es conveniente y necesario, que la AN evalúe reformar el Artículo 2 de la Ley, tomando en consideración la posibilidad de incorporar la negociación de títulos de la Deuda Pública Nacional y PDVSA (bolívares y dólares) por parte de las casas de bolsa y otros agentes del mercado (mercado primario y secundario)

Los bonos deuda pública externa (República, Pdvsa) pudiesen ser nuevamente autorizados para ser negociados en las bolsas de valores del país por parte de las Casas de Bolsa autorizadas y que puedan ser registrados y custodiados tanto por la Caja Venezolana de Valores CVV, Bolsa Pública Bicentenaria BPVB, como en custodia internacional.

Beneficios de la implementación del esquema del Venedólar

Permite una válvula de escape al mercado cambiario para la obtención de divisas, aumentando la oferta de dólares, a través de un esquema transparente y ordenado en la formación de los precios y centralización en la Bolsas de Valores de todas las operaciones que se efectúan.

El gobierno debe dejar al mercado actuar. Si se abre el mercado y permiten que la divisa flote, el precio va a subir hasta encontrarse con la oferta y la demanda, logrando la estabilización del precio del dólar, en un mercado sin restricciones para la compra y la venta, en torno a sus valores de equilibrio. Un mercado abierto y libre que sea la antesala al establecimiento de un esquema de libre circulación, de libre convertibilidad y mercado multimoneda en la economía venezolana.

Un mercado multimoneda y emisiones en divisas

El mercado de valores ha venido evaluando y abriendo la discusión a la posibilidad que en la Bolsa se permita efectuar operaciones bursátiles en varias monedas (dólar, peso colombiano, euro, yuan, yen y criptomonedas a las operaciones regulares de acciones en bolívares. Esta propuesta podría estar enmarcada dentro de la Providencia de la Superintendencia Nacional de Valores SUNAVAL, sobre las Normas Relativas a la Oferta Pública Colocación y Negociación de Títulos Valores emitidos por el sector privado en Moneda Extranjera que fue publicada en la G.O Número 41.877 de fecha 12 de mayo de 2020. La nueva norma de Oferta Pública en Moneda Extranjera permite que las empresas venezolanas puedan emitir títulos valores en moneda extranjera para financiarse y crecer.

La posibilidad que en el mercado de valores se puedan transar en varias monedas y emitir títulos valores en moneda extranjera abre una ventana de financiamiento muy interesante y de importancia en estos momentos, donde la disminución de liquidez en bolívares por parte del BCV reduce significativamente los niveles de negociación en las Bolsas de Valores, lo que disminuye la liquidez de los títulos, profundidad del mercado y su presencia bursátil.

Igualmente, la normativa contempla la posibilidad en su artículo 2, que la SUNAVAL puede, si así lo considera, autorizar la emisión y oferta en moneda extranjera de otros títulos valores (Unidades de Inversión, participaciones, opciones y contratos a futuro de materias primas) Esto abre mucho más posibilidades a las empresas que ya cotizan en pizarra de la bolsa, así como de otros vehículos de inversión para los inversionistas en moneda extranjera y pondría al mercado de valores venezolano un poco más cercano y competitivo con los mercados de valores latinoamericanos, beneficiando tanto a las empresas como a los inversionistas pequeños, medianos e institucionales.

Un nuevo sistema cambiario como el que propongo podría coadyuvar a un sistema más transparente, eficiente, más amplio y confiable. El Ejecutivo Nacional, el BCV y la AN tienen la decisión.

