Prospecto de Papeles Comerciales al Portador (Emisión 2025-I) de Cerámica Carabobo, S.A.C.A.

EMISOR: Cerámica Carabobo, S.A.C.A.

TIPO DE VALOR: Papeles Comerciales al Portador Totalmente Garantizados. Emisión 2025-I.

MONTO MÁXIMO AUTORIZADO: hasta por el monto de Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000,00), negociables y liquidables en Bolívares al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela a la fecha de la operación.

VENCIMIENTO: Tendrán un vencimiento no inferior a 15 días ni superior a 360 días.

RENDIMIENTO: La tasa de interés y/o rendimiento que proporcionarán las series serán determinados al inicio de la colocación de cada serie. (Ver Punto 1.5)

GARANTÍA: La presente emisión está garantizada con Prenda Mercantil constituida sobre inventario (Ver Punto 1.13)

REPRESENTANTE COMÚN: HLB Valores Casa de Bolsa, C.A.

CALIFICACIÓN DE RIESGO: Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo, otorgó a la Emisión 2025-I la Calificación de Riesgo Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

Ver Providencia

Ver Dictamen