Sunaval autoriza Oferta Pública de Papeles Comerciales al Portador, Emisión 2025 de Alimentos Botalón, C.A.

octubre 1, 2025 2:54 PM
Logo Alimentos Botalón

La Superintendencia Nacional de Valores, mediante la Providencia N° 132 de fecha 26 de septiembre de 2025, autorizó la oferta pública de Papeles Comerciales al Portador, Emisión 2025, de la sociedad mercantil Alimentos Botalón, C.A. hasta por la cantidad de Dos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 2.000.000,00) negociables y liquidables en Bolívares de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela a la fecha de la operación, de conformidad con lo aprobado en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de junio de 2025 y sesión de Junta Directiva del Emisor de fecha 11 de junio de 2025.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.