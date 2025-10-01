Sunaval autoriza Oferta Pública de Papeles Comerciales al Portador, Emisión 2025 de Alimentos Botalón, C.A.

La Superintendencia Nacional de Valores, mediante la Providencia N° 132 de fecha 26 de septiembre de 2025, autorizó la oferta pública de Papeles Comerciales al Portador, Emisión 2025, de la sociedad mercantil Alimentos Botalón, C.A. hasta por la cantidad de Dos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 2.000.000,00) negociables y liquidables en Bolívares de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela a la fecha de la operación, de conformidad con lo aprobado en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de junio de 2025 y sesión de Junta Directiva del Emisor de fecha 11 de junio de 2025.