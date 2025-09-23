Sunaval autoriza Oferta Pública de Papeles Comerciales al Portador, Emisión 2025-I de Cerámica Carabobo, S.A.C.A.

La Superintendencia Nacional de Valores, mediante la Providencia N° 124 de fecha 12 de Septiembre de 2025, autorizó la oferta pública de Papeles Comerciales al Portador, Totalmente Garantizados, Emisión 2025-I, de la sociedad mercantil Cerámica Carabobo, S.A.C.A. hasta por el monto de Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000,00) negociables y liquidables en Bolívares al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela a la fecha de la operación, de conformidad con lo aprobado en Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 05 de agosto de 2025 y acordada por la Junta Directiva del Emisor en la misma fecha.