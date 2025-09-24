Pymes enfrentan sanciones del Seniat por retrasos en la Ley de Pensiones

La aplicación de la nueva Ley de Pensiones en Venezuela ha generado preocupación por las sanciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) a las Pymes, que enfrentan multas automáticas difíciles de asumir.

La normativa, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.806 del 8 de mayo de 2024, obliga a todas las compañías —sin importar su tamaño— a registrarse y pagar un aporte especial, incluso si cuentan con un solo trabajador o accionista.

«Las empresas deben cancelar dos conceptos distintos: el aporte al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el impuesto establecido por la Ley de Pensiones», explicó la abogada María Angélica Betancourt en una entrevista con Fedecámaras Radio.

Sanciones automáticas del Seniat y sin previo aviso

El sistema del Seniat detecta rápidamente a las compañías morosas o que declaran de forma extemporánea, lo que genera multas automáticas de alto costo.

“El Seniat indica: ‘Usted debe registrarse así tenga un solo trabajador’. El que no lo hizo generó una alerta en el sistema y esas alertas generaron multas”, precisó Betancourt.

Ante este escenario, Betancourt aconsejó a los dueños de negocios contar con el respaldo de un contador especializado. Aunque implique un costo adicional, dijo, resulta esencial para cumplir de forma correcta con la Ley y evitar sanciones por parte del Seniat que podrían ser devastadoras para las Pymes.