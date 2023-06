¿Qué dice la Encuesta de Coyuntura Industrial?

José Grasso Vecchio.- La principal y mayor asociación de industriales de Venezuela, Conindustria, dio a conocer su estudio más reciente sobre la situación del sector manufacturero, correspondiente al primer trimestre de 2023. Los datos de esta encuesta aparecen en un contexto en el cual otros gremios tales como Consecomercio y firmas consultoras como es el caso de Ecoanalítica, han advertido acerca de una desaceleración en el ritmo de la actividad económica respecto al registrado en 2022. No hay dudas acerca del hecho que el PIB creció durante ese año a una tasa estimada entre 12% y 14%, la cual fue la continuación de la expansión observada en 2021.

Sin embargo, un conjunto de elementos han comenzado a influir negativamente en la economía a lo largo de los primeros cuatro meses de 2023, en particular una situación fiscal comprometida derivada tanto de la falta de cobro de despachos petroleros como de la significativa caída de los precios del petróleo en más de 40% para la cesta venezolana en el lapso mencionado. A ello se ha sumado una debilidad de la demanda de consumo, como resultado de las altas tasas de inflación que reportó el BCV en enero (42,1%) y febrero (19.3%), aunque favorablemente en marzo y abril la inflación se desaceleró pronunciadamente.

De acuerdo con la información recabada por Conindustria, en una muestra de establecimientos donde el sector alimentos tiene un ponderación de 20%, los plásticos y cauchos 16%, productos químicos 14% y el sector metalúrgico 10%, entre otros, durante el primer trimestre de 2023, el valor de la producción, medido en términos reales disminuyó 1,5%.

Según los datos del ente empresarial, la capacidad utilizada de la manufactura pasó de 39,9% en el primer trimestre de 2022 a 31% en el primer trimestre de este año. Al preguntarse sobre los niveles de producción para un horizonte de doce meses, el 56% lo ve con perspectivas favorables, un 30% lo ve igual y 13% peor. Una buena noticia lo constituye el hecho que el 33% de los consultados afirmó que su empresa está exportando.

El 89% de la muestra señaló que la debilidad en la demanda es un factor que contribuye a explicar la caída de la producción manufacturera, mayor al 59% que, en el primer trimestre de 2022, expresó esa misma opinión. Por su parte, el 81% de los industriales aseguró que la falta de financiamiento bancario influyó en el comportamiento adverso de la manufactura, en tanto que en el mismo trimestre de 2022, el 75% dijo que la falta de crédito no ayudaba a la expansión de la manufactura.

En el período bajo consideración, las remuneraciones promedios mensuales de la industria fueron US$ 840 para los gerentes, US$ 347 para los profesionales y técnicos y US$ 173 para los obreros. Ello sugiere el esfuerzo hecho para aumentar los salarios y demás compensaciones que reciben los trabajadores. No obstante lo anteriormente reseñado, los industriales estiman que durante 2023, considerado como un todo, la producción aumentará 2%.

Los resultados anteriormente expuestos deben constituirse en un llamado de atención para que entre el sector privado y el gobierno se materialicen acuerdos que permitan el reimpulso de la industria, como eje para encadenar otras actividades y para el fomento de las exportaciones.

El aspecto relativo al financiamiento es vital toda vez que ya no existen problemas derivados de los controles de precios o de acceso a las divisas como en el pasado. Venezuela tiene potencial desde el punto de vista industrial. El reto a corto plazo es aumentar la capacidad utilizada para así generar más empleos bien remunerados.

Hay que destacar algunos elementos positivos: Por ejemplo, del mismo informe se desprenden perspectivas favorables de incremento de la producción para la mayoría de los participantes. La capacidad instalada no utilizada debe ser vista como una oportunidad de crecimiento al igual que el incremento de las exportaciones.

Finalmente en el mercado de hidrocarburos a pesar de que los precios no están en un buen momento, existen muchas oportunidades de inversión y nuevos negocios que influirían favorablemente en un mayor crecimiento económico.