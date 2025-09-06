“Que suene el timbre con el BDV” impulsa regreso a clases con sorteos especiales

El Banco de Venezuela (BDV) lanzó su campaña “Que suene el timbre con el BDV” para apoyar a sus clientes en el regreso a clases. La iniciativa incluye promociones y sorteos en comercios afiliados que aceptan los métodos de pago de la institución.

Sorteos para el regreso a clases

Entre el 1 y el 15 de septiembre, los clientes que realicen compras escolares —como útiles, uniformes y calzado— con su tarjeta de débito BDV en puntos de venta identificados, participarán automáticamente en el sorteo de laptops y tablets.

El sorteo se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre. Los ganadores recibirán la notificación a través de la BDVApp, aplicación móvil que ya cuenta con más de 10 millones de usuarios.

Beneficios con “Paga y Pégala”

Además, el Banco mantiene activa la campaña “Paga y Pégala”, que ofrece a los clientes el reintegro inmediato del monto pagado al utilizar el servicio PagomóvilBDV con QR desde la BDVApp.

Compromiso con la innovación

Con estas iniciativas, el Banco de Venezuela reafirma su compromiso de ofrecer soluciones financieras prácticas e innovadoras. Su objetivo es simplificar las operaciones de los clientes y, al mismo tiempo, brindar beneficios adicionales en los comercios aliados del banco líder del país.