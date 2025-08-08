Rally en Europa: mejores ganancias semanales desde mayo

Las bolsas en Europa avanzaban este viernes y se encaminaban a cerrar su mayor ganancia semanal en 12 semanas, apoyadas en el impulso del sector farmacéutico y en las señales de relajación monetaria de los bancos centrales.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,2% a las 07:15 GMT, con la mayoría de los mercados regionales en terreno positivo. El IBEX 35 de España sumaba un 0,4%, mientras que el FTSE 100 de Londres ganaba un 0,2%, un día después de que el Banco de Inglaterra recortara sus tipos de interés en 25 puntos básicos, en una ajustada votación de 5 a 4, motivada por la persistencia de presiones inflacionarias.

Sector farmacéutico marca el ritmo

La danesa Novo Nordisk se situaba entre los valores más alcistas del día, con un avance del 3,2%, después de que un estudio de última fase de la píldora para adelgazar de su competidora Eli Lilly mostrara resultados menos competitivos frente a su tratamiento inyectable contra la obesidad, Wegovy.

En el sector de medios, RTL Group subía un 3,1% tras publicar sus resultados semestrales y reafirmar su previsión de ingresos para todo el año.

Resultados corporativos dispares

No todas las compañías compartían el optimismo. La reaseguradora alemana Munich Re caía un 7% tras recortar sus perspectivas anuales de ingresos por seguros, alegando un contexto de negocio más débil y el impacto adverso de los tipos de cambio.

En el sector de apuestas, Flutter, la mayor operadora de juegos “online” del mundo, mejoró su previsión de beneficios para 2025, pero sus acciones cedían un 1,4% ante recogidas de ganancias.

Por su parte, el grupo financiero italiano Unipol retrocedía un 2,7%, pese a anunciar un incremento de beneficios en el primer semestre.

Con el repunte de hoy, el STOXX 600 se encamina a cerrar su mejor semana desde mediados de mayo, impulsado por expectativas de una política monetaria menos restrictiva y por la fortaleza de algunos sectores clave, a pesar de la persistente volatilidad en los datos de inflación y crecimiento.

Para muchos gestores, el cierre de esta semana refuerza la percepción de que, aunque la macroeconomía sigue marcada por riesgos, la renta variable europea todavía encuentra apoyos sólidos en resultados corporativos y en la moderación de los bancos centrales.

Con información de Reuters