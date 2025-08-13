Rally mundial: bolsas rompen récords y el dólar se desinfla

Las bolsas globales extendían su rally el miércoles, con el índice MSCI de acciones mundiales alcanzando un nuevo récord y el dólar debilitándose, impulsados por datos de inflación moderados en Estados Unidos y por las crecientes apuestas a un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.

El índice de acciones mundiales de MSCI avanzaba por segundo día consecutivo y alcanzaba un máximo histórico de 951,74 puntos. En Asia, el Nikkei japonés marcó un nuevo récord por segunda sesión al hilo, mientras que en Europa, las bolsas subían un 0,5% en promedio, con el DAX alemán ganando un 0,6% y el sector defensa liderando con un alza del 1,2%.

En Wall Street, los futuros del S&P 500 rozaban máximos históricos, apuntando a una apertura con avance del 0,2%.

Inflación moderada y alivio en el comercio

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de julio en EE. UU. subió menos de lo previsto, reforzando la percepción de que los aranceles a las importaciones del presidente Donald Trump no han tenido aún un impacto pleno sobre los precios al consumidor. Esto fortaleció las expectativas de un recorte de tasas, que los operadores valoran en un 98% según la herramienta FedWatch de CME, frente al 57% de hace un mes.

“El hecho de que el IPC fuera en general como se esperaba fue recibido con alivio, provocando ganancias en la renta variable y un estrechamiento de los diferenciales de crédito”, señalaron analistas de Deutsche Bank.

El sentimiento positivo también se vio impulsado por la firma de un decreto de Trump que extiende por 90 días la suspensión de aranceles de tres dígitos a importaciones chinas.

Dólar a la baja, crudo cede

El índice dólar caía por segundo día consecutivo y tocaba su nivel más bajo en dos semanas, retrocediendo un 0,3% a 97,7 puntos. La divisa estadounidense cedía un 0,2% frente al yen, a 147,52 unidades, mientras que el euro ganaba un 0,3% y se situaba en 1,1711 dólares tras avanzar un 0,5% el día previo.

En materias primas, el petróleo retrocedía levemente durante la sesión.

Con información de Reuters