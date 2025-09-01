La Real Sociedad ficha a Yangel Herrera por 11 millones de euros

La Real Sociedad confirmó este lunes el fichaje del vinotinto Yangel Herrera, procedente del Girona, por 11 millones de euros fijos más otro millón en variables. El contrato se extiende hasta 2030, convirtiéndose en el tercer refuerzo estival, junto a Duje Caleta-Car y Gonçalo Guedes.

Para un club de su perfil, la operación supone un fuerte desembolso. Herrera se incorpora con la etiqueta de futbolista consolidado en LaLiga, lo cual justifica el alto coste. Además, el traspaso pudo reducirse si Umar Sadiq, delantero del club, hubiese entrado en la negociación. Al no concretarse esa opción, la Real asumió el pago completo.

Tres partidos ligueros: sin victorias, pero con matices

La plantilla llega a este movimiento tras tres partidos oficiales en LaLiga, sin conseguir aún una victoria:

Valencia 1-1 Real Sociedad (Jornada 1): buen ritmo inicial y despliegue ofensivo notable.

Real Sociedad 2-2 Espanyol (Jornada 2): empató en casa tras ir perdiendo.

Oviedo 1-0 Real Sociedad (Jornada 3): derrota inesperada frente al equipo recién ascendido de su paisano Salomón Rondón.

El revés en Oviedo resalta la necesidad de jugadores que aporten estabilidad y consistencia, precisamente el perfil que ofrece Herrera.

Nuevo liderazgo en el banquillo

La llegada del venezolano coincide con una etapa de transición técnica: Sergio Francisco asumió el banquillo tras la salida de Imanol Alguacil. Con experiencia en las bases, Francisco apunta a mantener el ADN del club mientras afronta este nuevo escenario.

La prensa deportiva ve con buenos ojos el fichaje de Yangel. Destacan la fuerza física, capacidad de recuperación y experiencia del jugador en LaLiga. Consideran que el vinotinto aporta lo que necesita el equipo: control del ritmo, presencia y garantías de rendimiento inmediato, justificando así el elevado coste.