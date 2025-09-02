Seniat reporta 115 millardos de bolívares en agosto

septiembre 2, 2025 9:48 AM
Foto: referencial

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informó que en agosto de 2025 recaudó 115.021 millones de bolívares, lo que supone un incremento de 21,1% respecto de julio (cuando ingresó 94.971 millones).

De acuerdo con el superintendente José David Cabello Rondón, la recaudación de agosto se distribuyó de la siguiente manera:

  • IVA: 43.153.106.407 bolívares
  • Aduanas: 35.896.311.475 bolívares
  • ISLR: 23.750.010.481 bolívares
  • Otras rentas internas: 12.222.048.347 bolívares (incluye tributos a cigarrillos, licores, sucesiones, así como multas e intereses).

Con el dato de agosto, el acumulado de 2025 asciende a 602.749 millones, según cifras oficiales.

El Seniat atribuye el desempeño a medidas de control y a la cultura tributaria. Analistas independientes suelen recordar que la evolución de la recaudación también está influida por variables como inflación, tipo de cambio y ajustes fiscales, que inciden en la base imponible y en el poder de compra de los contribuyentes.

También puede leer: Julio: el mes con mayor recaudación en lo que va de año

 

