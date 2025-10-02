Recaudación del Seniat supera los Bs. 743.780 millones en el año

octubre 1, 2025 8:23 PM
Seniat
Foto: referencial

El Servicio Nacional Integrando de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) reportó una recaudación acumulada de 743.780 millones de bolívares entre enero y septiembre de 2025, según datos oficiales divulgados por el organismo.

Solo en septiembre, el ente tributario registró ingresos por 141.030 millones de bolívares, lo que representa un incremento de 22,6% frente a los 115.021 millones recaudados en agosto. Se trata del nivel mensual más alto del año y el octavo aumento consecutivo en recaudación.

La evolución mensual reportada por el Seniat durante 2025 ha sido la siguiente:

Evolución mensual de la recaudación del Seniat en 2025 (Bs)
MesRecaudación (Bs.)
Enero41.064.552.844
Febrero55.845.158.288
Marzo75.577.661.677
Abril61.136.816.694
Mayo78.530.899.823
Junio80.601.217.919
Julio94.971.619.024
Agosto115.021.476.710
Septiembre141.030.607.609

Aunque la recaudación muestra una tendencia creciente, economistas consultados en ocasiones previas han advertido que la inflación puede influir significativamente en el alza de los ingresos fiscales, ya que buena parte de los tributos se calculan sobre montos nominales que se ajustan con la variación de precios.

Vale resaltar que el Seniat no detalló en este reporte la distribución por tipo de impuesto ni el comportamiento de la recaudación en términos reales ajustados por inflación.

También puede leer: Digitel permite la compra y activación de líneas móviles a través de su App

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.