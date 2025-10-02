Recaudación del Seniat supera los Bs. 743.780 millones en el año

El Servicio Nacional Integrando de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) reportó una recaudación acumulada de 743.780 millones de bolívares entre enero y septiembre de 2025, según datos oficiales divulgados por el organismo.

Solo en septiembre, el ente tributario registró ingresos por 141.030 millones de bolívares, lo que representa un incremento de 22,6% frente a los 115.021 millones recaudados en agosto. Se trata del nivel mensual más alto del año y el octavo aumento consecutivo en recaudación.

La evolución mensual reportada por el Seniat durante 2025 ha sido la siguiente: