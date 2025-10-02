Recaudación del Seniat supera los Bs. 743.780 millones en el año

El Servicio Nacional Integrando de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) reportó una recaudación acumulada de 743.780 millones de bolívares entre enero y septiembre de 2025, según datos oficiales divulgados por el organismo.
Solo en septiembre, el ente tributario registró ingresos por 141.030 millones de bolívares, lo que representa un incremento de 22,6% frente a los 115.021 millones recaudados en agosto. Se trata del nivel mensual más alto del año y el octavo aumento consecutivo en recaudación.
La evolución mensual reportada por el Seniat durante 2025 ha sido la siguiente:
|Mes
|Recaudación (Bs.)
|Enero
|41.064.552.844
|Febrero
|55.845.158.288
|Marzo
|75.577.661.677
|Abril
|61.136.816.694
|Mayo
|78.530.899.823
|Junio
|80.601.217.919
|Julio
|94.971.619.024
|Agosto
|115.021.476.710
|Septiembre
|141.030.607.609
Aunque la recaudación muestra una tendencia creciente, economistas consultados en ocasiones previas han advertido que la inflación puede influir significativamente en el alza de los ingresos fiscales, ya que buena parte de los tributos se calculan sobre montos nominales que se ajustan con la variación de precios.
Vale resaltar que el Seniat no detalló en este reporte la distribución por tipo de impuesto ni el comportamiento de la recaudación en términos reales ajustados por inflación.
