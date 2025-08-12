Colombia recompra bonos globales por $2.958 millones

El Ministerio de Hacienda de Colombia informó que el Gobierno completó una recompra de bonos globales por un valor nominal de 2.958 millones de dólares, como parte de una operación de manejo de deuda orientada a reducir obligaciones futuras.

Según la cartera, la operación permitirá un ahorro en el servicio de la deuda estimado en 28 millones de dólares en 2025 y 135 millones de dólares en 2026. Las ofertas de venta recibidas hasta el 8 de agosto ascendieron a 6.425 millones de dólares, equivalentes a 4.857 millones de dólares en valor de mercado.

El Gobierno dio prioridad a la recompra de títulos con mayores descuentos en su cotización, incluyendo los vencimientos en 2042, 2045, 2049, 2051 y 2061. La liquidación está prevista para el 14 de agosto.

Contexto fiscal

La operación se produce en un entorno de mayores necesidades de financiamiento, luego de que en junio el Ejecutivo suspendiera por tres años la regla fiscal vigente desde 2011, con el objetivo de flexibilizar el gasto público ante el deterioro de las cuentas nacionales. La proyección de déficit fiscal para 2025 se elevó al 7,1 % del PIB, frente al 5,1 % estimado previamente, y para 2026 se ubica en 6,2 %.

En semanas recientes, agencias calificadoras como S&P y Moody’s rebajaron la nota de la deuda soberana de Colombia, citando el debilitamiento de los resultados fiscales y la previsibilidad de la política económica. Paralelamente, el Gobierno anunció que trabaja en una reforma tributaria con la que espera recaudar 26 billones de pesos (aproximadamente 6.300 millones de dólares) para reforzar las finanzas públicas.

Con información de Reuters