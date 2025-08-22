Inversión extranjera en México marca récord de $34.265 millones al segundo trimestre

México registró un máximo histórico de 34.265 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) al cierre del segundo trimestre de 2025, informó este jueves la Secretaría de Economía.

La cifra representa un aumento de 10,2% respecto al mismo periodo de 2024 (31.096 millones de dólares) y constituye el quinto año consecutivo con récord en periodos similares, consolidando la tendencia positiva iniciada en 2020.

Según el reporte oficial, la reinversión de utilidades concentró el 84,4% del total, mientras que las nuevas inversiones aportaron 9,2% y las cuentas entre compañías, 6,4%.

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista, con 42,9% de los flujos, seguido de España y Canadá. En conjunto, los cinco principales países acumularon 73,3% de la IED recibida. En detalle, la inversión española alcanzó los 5.943 millones de dólares, mientras que la estadounidense subió a 14.703 millones, casi mil millones más que en 2024.

Sectores y regiones líderes

El sector manufacturero encabezó la captación de capital extranjero con 36% del total, seguido de los servicios financieros (26,7%) y la construcción (7,6%).

Por regiones, la Ciudad de México concentró 56,4% de la IED (19,3 mil millones de dólares), seguida de Nuevo León (8,8%), Estado de México (6,6%), Baja California (4,6%) y Querétaro (2,8%). Entre estas cinco entidades se concentró 79,2% de los flujos totales.

El Gobierno de México proyecta alcanzar 45.000 millones de dólares en IED al cierre de 2025, impulsado por el Plan México, presentado en abril por la presidenta Claudia Sheinbaum. La estrategia busca articular inversión privada con desarrollo social y sustentabilidad, con el objetivo de posicionar al país entre las 10 economías más grandes del mundo.

Con información de EFE