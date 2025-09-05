La Guaira muestra señales de repunte económico con impulso del puerto y la ZEE

El presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira, Eduardo Quintana, aseguró este viernes que el sector comercial del estado comienza a mostrar signos de recuperación, impulsado por la reactivación de actividades portuarias y la puesta en marcha de la Zona Económica Especial (ZEE) en el Litoral Central.

«Con la baja de las importaciones las actividades portuarias eran importantísimas para el estado. Se están recuperando lentamente, pero ahí va, y eso está generando fuentes de empleo», explicó en entrevista con Unión Radio.

Nuevas inversiones y generación de empleo

Quintana destacó que la instalación de empresas dentro de la ZEE ha abierto oportunidades en áreas como ensamblaje de vehículos y motos, lo que ya está generando puestos de trabajo. Además, adelantó que en los próximos meses comenzarán operaciones tres compañías vinculadas a fibra óptica, pantallas médicas y textiles.

«Se están creando fuentes de empleos (…) lo que me interesa es que mi estado tenga calidad de vida y esto le está dando oportunidades a 200 personas», afirmó.

Puerto en transformación

El dirigente gremial señaló que el Puerto de La Guaira también empieza a recuperar dinamismo, principalmente con la llegada de materias primas destinadas a la industria nacional. No obstante, reiteró que el objetivo debe ser lograr un equilibrio entre importaciones y exportaciones.

«Lo ideal sería que la actividad portuaria se dividiera en 50% importaciones y 50% exportaciones, porque así tendríamos ingresos de divisas y mejoraríamos la situación económica del país», subrayó.