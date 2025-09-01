Gobierno de Colombia presenta al Congreso reforma fiscal por $6.544 millones

El Gobierno de Colombia radicó este lunes ante el Congreso un proyecto de reforma fiscal con el que espera recaudar 26,3 billones de pesos (6.544 millones de dólares), recursos destinados a financiar el presupuesto de gastos de 2026.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien aseguró que la iniciativa busca, además, garantizar la estabilidad fiscal en 2027.

El monto de la reforma supera los 19 billones de pesos (4.728 millones de dólares) proyectados en junio, cuando el Ministerio presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Ávila subrayó que la situación fiscal del país exige medidas más ambiciosas, en un contexto de fuerte deterioro de las cuentas públicas y en vísperas de la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, lo que podría dificultar la aprobación en el Congreso, donde el Gobierno de Gustavo Petro cuenta con limitado apoyo.

Impuestos a petróleo, alcohol y tabaco

El proyecto propone un incremento del IVA a los derivados del petróleo, así como un alza en los impuestos al tabaco, las bebidas alcohólicas, las apuestas en línea y una mayor carga tributaria sobre la renta y el patrimonio.

Uno de los puntos más polémicos es la inclusión de impuestos a las iglesias, que hasta ahora se mantenían exentas.

También puede leer: Bonos de Colombia suben tras oferta de recompra de bancos internacionales

Advertencia de Petro y presión sobre el déficit

El presidente Gustavo Petro advirtió en julio que, si el Congreso no aprueba la reforma, el Ejecutivo financiará el presupuesto mediante mayor endeudamiento.

El Gobierno presentó en julio un proyecto de presupuesto de gastos para 2026 por 557 billones de pesos (143.589 millones de dólares), cifra superior a los 511 billones del año en curso.

La reforma llega después de que en junio se suspendiera la regla fiscal vigente desde 2011, en medio de una caída de ingresos que obligó al Ministerio de Hacienda a elevar la meta de déficit fiscal para 2025 al 7,1% del PIB, muy por encima del 5,1% previsto inicialmente.

Para 2026 se proyecta un déficit de 6,2% del PIB. El mayor desequilibrio llevó a las agencias S&P y Moody’s a rebajar recientemente la calificación de la deuda soberana de Colombia en un nivel.

Con información de Reuters