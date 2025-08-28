Revisar cargas fiscales abre la puerta a una tributación más equitativa, dice especialista

El abogado especialista en derecho tributario, Daniel Betancourt, calificó de «positivo» el anuncio del Gobierno sobre la revisión de las cargas fiscales, al considerar que abre «una buena oportunidad para diseñar una tributación que sea para la prosperidad» y que impulse el crecimiento de los sectores productivos.

En entrevista concedida a Unión Radio, Betancourt sostuvo que una eventual modificación de las cargas permitiría a las empresas —industriales, comerciales y de servicios— generar «más recursos y seguir produciendo».

Democratizar la carga tributaria

El especialista recalcó la necesidad de avanzar hacia «una democratización de la carga fiscal», de modo que no recaiga únicamente en un grupo reducido de grandes compañías, sino que incorpore también a emprendedores y a nuevos negocios que formalicen sus actividades.

Betancourt subrayó que el crecimiento de la base tributaria es clave para que «el porcentaje y la presión sobre determinados sectores ceda un poco» y se distribuya de forma más equitativa la responsabilidad fiscal.

El abogado enfatizó que la formalización de nuevos negocios es un paso estratégico para ampliar la base tributaria y reducir la evasión. «Si más emprendedores se incorporan al sistema, la presión sobre determinados sectores disminuirá y el país podrá contar con recursos adicionales para programas de desarrollo y estímulo a la producción», añadió.

Además, Betancourt consideró que una revisión inteligente de la política fiscal puede incentivar la innovación y la inversión privada, especialmente en sectores estratégicos que generan empleo y valor agregado.