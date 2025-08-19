Regionalización económica y diálogo con el Gobierno, eje de la gestión de Capozzolo

Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras, planteó como eje central de su gestión la necesidad de un crecimiento económico más desconcentrado e inclusivo en Venezuela. Según el líder gremial, el modelo actual presenta tres fallas estructurales: que muchos sectores siguen siendo perdedores pese al modesto crecimiento de los últimos cinco años; que las regiones fuera de las capitales no han avanzado al mismo ritmo; y que la movilidad social en las capas más bajas es prácticamente inexistente.

Para revertir estas desigualdades, Capozzolo propuso regionalizar la inversión y generar mecanismos que permitan que los proyectos productivos lleguen directamente a distintas zonas del país, fomentando empleo y desarrollo local. Señaló que estas medidas buscan que el crecimiento no quede concentrado en las grandes ciudades y que se amplíe la participación de sectores tradicionalmente rezagados.

En una entrevista concedida a TalCual, el presidente de Fedecámaras reconoció que la disparidad en servicios públicos, como la electricidad, limita el desarrollo económico de las regiones fuera de Caracas. Señaló que otros factores críticos son el difícil acceso al financiamiento, las elevadas cargas fiscales y la inflación, que erosiona patrimonios y capacidad productiva.

Capozzolo aclaró que su propuesta no es una privatización total, sino la transferencia accionaria de activos improductivos a manos privadas y trabajadores, con gerencia privada, mientras el Estado puede mantener participación minoritaria. La iniciativa busca mejorar eficiencia, generar empleo e incrementar la recaudación tributaria, tomando como referencia experiencias exitosas en países europeos.

El líder gremial enfatizó la necesidad de despolitizar las relaciones entre sector privado y gobierno, estableciendo canales institucionales periódicos para construir consensos sobre servicios públicos, cargas fiscales e incentivos a la inversión. Considera fundamental avanzar en la creación de un lenguaje común que permita acuerdos estratégicos y sostenibles, promoviendo la institucionalidad tanto pública como privada.

Sobre las zonas económicas especiales, Capozzolo indicó que su éxito depende de leyes claras y de que el sector privado implemente las soluciones. Para él, el Gobierno debe limitarse a crear el marco legal, dejando que las empresas privadas desarrollen proyectos productivos sin restricciones excesivas, favoreciendo la inversión regional y la generación de empleo.