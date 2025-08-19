Regionalización económica y diálogo con el Gobierno, eje de la gestión de Capozzolo

agosto 19, 2025 2:25 PM
Felipe Capozzolo
Foto: cortesía

Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras, planteó como eje central de su gestión la necesidad de un crecimiento económico más desconcentrado e inclusivo en Venezuela. Según el líder gremial, el modelo actual presenta tres fallas estructurales: que muchos sectores siguen siendo perdedores pese al modesto crecimiento de los últimos cinco años; que las regiones fuera de las capitales no han avanzado al mismo ritmo; y que la movilidad social en las capas más bajas es prácticamente inexistente.

Para revertir estas desigualdades, Capozzolo propuso regionalizar la inversión y generar mecanismos que permitan que los proyectos productivos lleguen directamente a distintas zonas del país, fomentando empleo y desarrollo local. Señaló que estas medidas buscan que el crecimiento no quede concentrado en las grandes ciudades y que se amplíe la participación de sectores tradicionalmente rezagados.

En una entrevista concedida a TalCual, el presidente de Fedecámaras reconoció que la disparidad en servicios públicos, como la electricidad, limita el desarrollo económico de las regiones fuera de Caracas. Señaló que otros factores críticos son el difícil acceso al financiamiento, las elevadas cargas fiscales y la inflación, que erosiona patrimonios y capacidad productiva.

También puede leer: Capozzolo al Gobierno: Tenemos mucho que hacer en poco tiempo

Capozzolo aclaró que su propuesta no es una privatización total, sino la transferencia accionaria de activos improductivos a manos privadas y trabajadores, con gerencia privada, mientras el Estado puede mantener participación minoritaria. La iniciativa busca mejorar eficiencia, generar empleo e incrementar la recaudación tributaria, tomando como referencia experiencias exitosas en países europeos.

El líder gremial enfatizó la necesidad de despolitizar las relaciones entre sector privado y gobierno, estableciendo canales institucionales periódicos para construir consensos sobre servicios públicos, cargas fiscales e incentivos a la inversión. Considera fundamental avanzar en la creación de un lenguaje común que permita acuerdos estratégicos y sostenibles, promoviendo la institucionalidad tanto pública como privada.

Sobre las zonas económicas especiales, Capozzolo indicó que su éxito depende de leyes claras y de que el sector privado implemente las soluciones. Para él, el Gobierno debe limitarse a crear el marco legal, dejando que las empresas privadas desarrollen proyectos productivos sin restricciones excesivas, favoreciendo la inversión regional y la generación de empleo.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.