Rendimientos de bonos de EEUU suben

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos registraron un repunte este jueves luego de que se conociera que los precios de producción subieron más de lo esperado en julio, lo que reduce las probabilidades de un recorte de tasas mayor al previsto por la Reserva Federal (Fed) en septiembre.

El índice de precios al productor (IPP) para la demanda final aumentó un 0,9% el mes pasado, tras permanecer sin cambios en junio, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los analistas consultados por Reuters habían estimado un avance mucho más moderado de 0,2%.

Este dato contrasta con la inflación al consumidor de julio, relativamente contenida, que había reforzado la expectativa de un recorte de tasas de 25 puntos básicos el próximo mes. Hasta hace pocos días, algunos operadores de futuros de fondos de la Fed incluso especulaban con un ajuste mayor si los datos de empleo de agosto resultaban débiles. La lectura de los precios de producción disminuye ahora la probabilidad de un movimiento más agresivo.

“Estos datos atenuan la expectativa de que la Fed pueda moverse más de 25 puntos básicos en la primera intervención de septiembre”, explicó Angelo Manolatos, estratega macro de Wells Fargo. “Con el gasto en consumo personal (PCE) probablemente en torno al 0,3% este mes, la Fed todavía podría recortar 25 puntos básicos, pero aún queda un conjunto amplio de datos por delante”, añadió.

En el mercado, los rendimientos reflejaron la revisión de expectativas:

La nota del Tesoro a dos años subió 3,9 puntos básicos, hasta 3,726%, después de haber tocado previamente 3,655%, su nivel más bajo desde el 1 de mayo.

El bono a 10 años avanzó 2,2 puntos básicos, a 4,262%.

El diferencial entre los bonos a dos y diez años se aplanó ligeramente, a 53,5 puntos básicos.

La reacción del mercado subraya la sensibilidad de los inversores ante cualquier señal de que la Fed pueda mantener su política de tasas más restrictiva de lo anticipado, incluso frente a una inflación al consumidor moderada.

Con información de Reuters