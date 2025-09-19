Bonos a 10 años de EEUU rompen racha bajista

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo aumentaron este viernes, con el bono a 10 años encaminándose a su tercera alza consecutiva y su primer avance semanal en cinco semanas tras el recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) a inicios de esta semana.

El bono a 10 años había tocado la semana pasada un mínimo de siete meses del 3,994%, en medio de temores de que el mercado laboral pudiera debilitarse. Sin embargo, los rendimientos comenzaron a subir luego del recorte de 25 puntos básicos de la Fed el miércoles y la señal de que podrían haber más reducciones de tasas próximamente.

Factores detrás del aumento

Los rendimientos siguieron subiendo el jueves tras datos económicos positivos: solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y un indicador de actividad manufacturera en la región del Atlántico medio superaron expectativas.

Según Tony Welch, director de inversiones de SignatureFD en Atlanta: “El valor razonable del bono a 10 años se sitúa entre 4% y 5%. Habíamos caído bajo el extremo inferior, por lo que los bonos estaban sobrecomprados y ahora se está corrigiendo esa situación”.

Datos de mercado

El bono a 10 años subió 1,4 puntos básicos hasta 4,118%, acumulando un avance de 6,2 puntos básicos en la semana.

subió 1,4 puntos básicos hasta 4,118%, acumulando un avance de 6,2 puntos básicos en la semana. El bono a 30 años avanzó 1,5 puntos básicos hasta 4,735%, también en camino a su tercera ganancia consecutiva.

avanzó 1,5 puntos básicos hasta 4,735%, también en camino a su tercera ganancia consecutiva. La curva de rendimientos 2-10 años, indicador clave de expectativas económicas, se ubicó en 55,1 puntos básicos, cerca del nivel más alto desde el 9 de septiembre.

El bono a 2 años , muy sensible a la política de la Fed, cedió 0,5 puntos básicos hasta 3,563%.

, muy sensible a la política de la Fed, cedió 0,5 puntos básicos hasta 3,563%. Los mercados descuentan actualmente un 94,1% de probabilidad de un recorte adicional de 25 puntos básicos en la reunión de octubre y casi 50 puntos básicos de reducción hasta fin de año.

El rendimiento del bono a 10 años alcanzó por última vez el 5% en octubre de 2023, por lo que los movimientos recientes reflejan un ajuste tras semanas de sobreventa.