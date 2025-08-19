Rentabilidad de los restaurantes en Venezuela está entre 10% y 15%, estima Canares

La rentabilidad de los restaurantes en Venezuela se ha reducido a niveles históricos, situándose entre 10% y 15%, según informó Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes de Venezuela (Canares), en una entrevista concedida a Fedecámaras Radio.

Puerta atribuyó esta situación al aumento de costos operativos y a cargas fiscales que superan la capacidad de muchos negocios para sostenerse en el mercado.

«La mala gestión interna es uno de los errores más comunes que llevan al cierre de restaurantes. No se trata solo de tener una buena cocina, sino de ofrecer un servicio integral que cumpla con las expectativas del consumidor», señaló.

También puede leer: Dónde es más caro y más barato vivir en Venezuela, según Living Cost

El dirigente gremial explicó que los restaurantes que han logrado mantenerse abiertos han tenido que ajustar sus estructuras de costos, ofrecer promociones y replantear sus estrategias de atención al cliente para atraer a los consumidores.

Entre los factores que, según Puerta, impulsan el cierre de establecimientos destacan la improvisación, la falta de planificación y una propuesta de valor poco clara. Además, señaló que las cargas fiscales y parafiscales representan más del 40% de los ingresos de los restaurantes, un factor que erosiona los márgenes de ganancia y dificulta la sostenibilidad del sector.

«Operar un restaurante en el entorno actual requiere más que una buena cocina: exige eficiencia administrativa, innovación en el servicio y un manejo estratégico de los costos», concluyó Puerta.

El sector gastronómico, clave en la economía venezolana y generador de empleo, enfrenta así un escenario desafiante, donde la supervivencia depende tanto de la adaptación a la inflación como de la capacidad de ofrecer valor real al consumidor.