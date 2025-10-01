Repsol busca un acuerdo con Washington para cobrar en crudo lo adeudado por Pdvsa

Repsol mantiene conversaciones con la Administración de Donald Trump con el objetivo de recuperar las deudas acumuladas por la estatal venezolana Pdvsa mediante entregas de petróleo, según informó el diario Expansión.

La petrolera española intenta que Estados Unidos autorice un mecanismo específico que le permita recibir crudo como forma de pago sin vulnerar el régimen de sanciones vigente contra Venezuela.

El planteamiento no implicaría reactivar libremente las exportaciones desde territorio venezolano, sino establecer una fórmula compensatoria que habilite el cobro en especie de créditos pendientes.

El cerco regulatorio se intensificó en marzo, cuando Washington revocó los permisos que permitían a empresas extranjeras seguir operando de forma limitada en el país, fijando mayo como plazo para liquidar sus actividades.

Para Repsol, abandonar el mercado venezolano supondría reconocer pérdidas contables significativas derivadas de cuentas por cobrar consideradas de difícil recuperación. La compañía opera en Venezuela desde 1993, principalmente en el yacimiento gasífero Cardón IV, y mantiene aún una exposición de 330 millones de euros a 30 de junio, según sus últimos informes.

En el mercado bursátil, las acciones de Repsol avanzan un 0,56% hasta los 15,15 euros en el IBEX 35, aunque los analistas consultados por Reuters mantienen una recomendación de “mantener” y un precio objetivo promedio de 14,66 euros.

Con información de Expansión