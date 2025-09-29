Estos son los requisitos para solicitar la pensión por trabajo

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) recordó a los ciudadanos los requisitos necesarios para gestionar la pensión por trabajo, un trámite que, según enfatiza el organismo, es completamente gratuito y puede ser realizado sin intermediarios.

Entre los documentos obligatorios se encuentra la Forma 14-04, la cual debe estar debidamente firmada y sellada, así como una copia de la cédula de identidad vigente del solicitante.

También se exige la Forma 14-100 sin enmiendas ni tachaduras. En caso de que la empresa donde laboró el solicitante haya desaparecido, se debe consignar la Forma 14-205 (Declaración Jurada de Empresa Desaparecida) junto a un soporte que respalde dicha condición, como una declaración de BANAVIH o una carta explicativa.

Para quienes cotizaron bajo la modalidad de Continuación Facultativa, se debe anexar la solicitud de afiliación ante el IVSS o una carta explicativa. En el caso de solicitantes nacionalizados, se requiere incluir la Gaceta Oficial o documentos que acrediten su nacionalización o identidad legal.

El organismo también recordó que la edad mínima para optar a la pensión es de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres.

El IVSS informó que todas las planillas o formas necesarias pueden descargarse desde su página web oficial, en la sección «Biblioteca de Formas», e insistió en que no se debe realizar ningún pago por la gestión del trámite, ya que este es gratuito.