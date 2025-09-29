Estos son los requisitos para solicitar la pensión por trabajo

septiembre 29, 2025 3:08 PM
Pensionados Ingreso de Guerra
Foto: referencial

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) recordó a los ciudadanos los requisitos necesarios para gestionar la pensión por trabajo, un trámite que, según enfatiza el organismo, es completamente gratuito y puede ser realizado sin intermediarios.

Entre los documentos obligatorios se encuentra la Forma 14-04, la cual debe estar debidamente firmada y sellada, así como una copia de la cédula de identidad vigente del solicitante.

También se exige la Forma 14-100 sin enmiendas ni tachaduras. En caso de que la empresa donde laboró el solicitante haya desaparecido, se debe consignar la Forma 14-205 (Declaración Jurada de Empresa Desaparecida) junto a un soporte que respalde dicha condición, como una declaración de BANAVIH o una carta explicativa.

También puede leer: Pymes enfrentan sanciones del Seniat por retrasos en la Ley de Pensiones

Para quienes cotizaron bajo la modalidad de Continuación Facultativa, se debe anexar la solicitud de afiliación ante el IVSS o una carta explicativa. En el caso de solicitantes nacionalizados, se requiere incluir la Gaceta Oficial o documentos que acrediten su nacionalización o identidad legal.

El organismo también recordó que la edad mínima para optar a la pensión es de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres.

El IVSS informó que todas las planillas o formas necesarias pueden descargarse desde su página web oficial, en la sección «Biblioteca de Formas», e insistió en que no se debe realizar ningún pago por la gestión del trámite, ya que este es gratuito.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.