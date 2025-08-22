Powell anuncia ajustes en el marco de política monetaria de la Fed

Imagen de la fachada del edificio de la Fed de Nueva York. Foto: Getty Images

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, anunció este viernes una actualización del marco operativo del banco central estadounidense, diseñada para responder a un escenario de mayores presiones inflacionarias y a un horizonte donde las tasas de interés cercanas a cero parecen menos probables.

El anuncio se realizó durante el tradicional simposio de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, un foro clave para la discusión de políticas monetarias globales.

“Continuidad” con cambios relevantes

Powell subrayó que, pese a las modificaciones, el nuevo marco mantiene la esencia de los principios de la Fed: una política monetaria con visión de futuro y basada en el balance entre inflación y empleo.

“Seguimos creyendo que la política monetaria debe estar orientada al futuro y tener en cuenta los rezagos de sus efectos en la economía”, afirmó.

El presidente de la Fed insistió en que establecer metas numéricas fijas para variables como el nivel ideal de empleo sería “imprudente”.

Fin del lenguaje sobre tasas bajas

Uno de los principales giros es la eliminación de la referencia al “entorno de tasas de interés persistentemente bajas” que dominó la estrategia de 2020, adoptada tras años de inflación por debajo del 2%.

Powell explicó que la Fed regresa a un marco de objetivos de inflación flexibles, eliminando además la estrategia de “compensación” que permitía tolerar inflaciones superiores al 2% durante un tiempo para corregir periodos previos de inflación insuficiente.

“Nuestra declaración revisada enfatiza nuestro compromiso de actuar con contundencia para garantizar que las expectativas de inflación a largo plazo permanezcan bien ancladas”, afirmó.

Un marco más robusto tras la pandemia

La revisión de los principios operativos había sido anticipada en las minutas de la reunión del 29 y 30 de julio, en las que se señalaba que debía ser “sólida en una amplia gama de condiciones económicas”.

El cambio reconoce que el marco de 2020 fue rápidamente superado por los efectos de la pandemia de COVID-19 y la ola inflacionaria posterior. Entonces, la Fed optó por permitir que la inflación superara temporalmente el objetivo del 2% para compensar los años en que estuvo por debajo.

Ahora, Powell aclaró que bajo los nuevos lineamientos el banco central tendrá en cuenta tanto la magnitud como el horizonte temporal de las desviaciones respecto a sus objetivos, con el fin de volver a un nivel coherente con el mandato dual de máximo empleo y estabilidad de precios.

Con información de Reuters