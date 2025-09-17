Reserva Federal recorta tasas de interés en 0,25 puntos

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió este miércoles reducir en un cuarto de punto porcentual la tasa de fondos federales, que pasa a un rango de 4% a 4,25%, en un intento por equilibrar el enfriamiento del mercado laboral y una inflación que sigue por encima del objetivo del 2%.

Según el comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), los últimos indicadores muestran que el crecimiento económico se moderó en el primer semestre del año. El ritmo de creación de empleo se ha desacelerado, la tasa de desempleo ha subido levemente aunque se mantiene baja, y la inflación «se mantiene algo elevada».

El organismo reconoció que la incertidumbre sobre el panorama económico sigue siendo alta, y que han aumentado los riesgos a la baja en el empleo. En ese contexto, el recorte busca apoyar el mandato dual de la Fed: máximo empleo y estabilidad de precios.

El Comité indicó que evaluará futuros ajustes de tasas en función de los próximos datos y del balance de riesgos, y reiteró su compromiso de seguir reduciendo las tenencias de bonos del Tesoro y títulos hipotecarios en su balance.

Votación dividida

La decisión fue respaldada por la mayoría de los miembros, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell. Sin embargo, el gobernador Stephen I. Miran votó en contra, al considerar que la reducción debía ser de medio punto porcentual en lugar de un cuarto.

La Fed subrayó que continuará monitoreando las condiciones del mercado laboral, las presiones inflacionarias, las expectativas de precios y la evolución financiera e internacional. También reiteró su disposición a ajustar la política monetaria si surgen riesgos que amenacen el cumplimiento de sus objetivos.