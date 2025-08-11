Reservas Internacionales cerraron la semana del 08/08/2025 en US$ 11.537 millones (+0,18%)

agosto 11, 2025 2:07 PM
De acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela (BCV), las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron la semana pasada en 11.537 millones de dólares.

Esta cifra representa un incremento del 0,18% (+21 millones de dólares) en relación con el cierre de las reservas internacionales de la semana anterior, cuando se ubicaron en 11.516 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.

FECHABCVFEMTOTAL
08/08/2025(*)11.534311.537
01/08/2025(*)11.513311.516
25/07/2025(*)11.406311.409
18/07/2025(*)11385311388
11/07/2025(*)11.399311.402
04/07/2025(*)11.424311.427
27/06/2025(*)11.192311.195
20/06/2025(*)11.174311.177
13/06/2025(*)11.130311.133
06/06/2025(*)11.114311.117

En relación con el cierre del año anterior las reservas internacionales presentan un incremento del 12,38% (+1271 millones de dólares).

El año pasado las reservas internacionales cerraron en 10.266 millones de dólares (monto al 30 de diciembre de 2024) lo cual representó un incremento del 4,57% (449 millones de dólares), en relación con el cierre del año 2023 cuando se ubicaron en 9.817 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.

