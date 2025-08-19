Reservas Internacionales cerraron la semana del 15/08/2025 en US$ 11.662 millones (+1,08%)

De acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela (BCV), las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron la semana pasada en 11.662 millones de dólares.

Esta cifra representa un incremento del 1,08% (+125 millones de dólares) en relación con el cierre de las reservas internacionales de la semana anterior, cuando se ubicaron en 11.537 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.

FECHA BCV FEM TOTAL 15/08/2025(*) 11.659 3 11.662 08/08/2025(*) 11.534 3 11.537 01/08/2025(*) 11.513 3 11.516 25/07/2025(*) 11406 3 11409 18/07/2025(*) 11.385 3 11.388 11/07/2025(*) 11.399 3 11.402 04/07/2025(*) 11.424 3 11.427 27/06/2025(*) 11.192 3 11.195 20/06/2025(*) 11.174 3 11.177 13/06/2025(*) 11.130 3 11.133

En relación con el cierre del año anterior las reservas internacionales presentan un incremento del 13,60% (+1396 millones de dólares).

El año pasado las reservas internacionales cerraron en 10.266 millones de dólares (monto al 30 de diciembre de 2024) lo cual representó un incremento del 4,57% (449 millones de dólares), en relación con el cierre del año 2023 cuando se ubicaron en 9.817 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.