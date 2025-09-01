Reservas Internacionales cerraron la semana del 29/08/2025 en US$ 12.239 millones (+0,48%)

septiembre 1, 2025 2:19 PM
BCV 03

Las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron la semana del 29 de agosto de 2025 en US$ 12.239 millones, de acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela (BCV). Este monto representa un incremento del 0,48% (US$ 59 millones) en relación con el cierre de la semana anterior, cuando se ubicaron en US$ 12.180 millones.

Evolución reciente de las reservas internacionales

De acuerdo con la información publicada por el BCV, las reservas han mostrado un comportamiento positivo en las últimas semanas:

FECHABCVFEMTOTAL
29/08/2025(*)12.236312.239
22/08/2025(*)12.177312.180
15/08/2025(*)11.659311.662
08/08/2025(*)11534311537
01/08/2025(*)11.513311.516
25/07/2025(*)11.406311.409
18/07/2025(*)11.385311.388
11/07/2025(*)11.399311.402
04/07/2025(*)11.424311.427
27/06/2025(*)11.192311.195

Variación anual de las Reservas Internacionales

En comparación con el cierre del año 2024, las Reservas Internacionales de Venezuela presentan un incremento del 19,22% (+US$ 1973 millones).

El año pasado las reservas cerraron en US$ 10.266 millones lo cual representó un incremento del 4,57% (US$ 449 millones), en relación con el cierre del año 2023 cuando se ubicaron en US$ 9.817 millones.

Datos oficiales

Las cifras de las Reservas Internacionales de Venezuela corresponden a datos provisionales publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV). El registro incluye tanto el componente del propio BCV como los recursos del Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), que se han mantenido en US$ 3 millones.

El FEM fue creado en el año 1998 como un mecanismo destinado a atenuar el impacto de la volatilidad de los ingresos petroleros sobre las finanzas públicas. Actualmente, su aporte dentro del total de las reservas es reducido, pero continúa siendo contabilizado dentro de los reportes oficiales.

