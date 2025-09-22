Reservas Internacionales cerraron la semana del 19/09/2025 en US$ 12.295 millones (+0,34%)

Las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron la semana del 19 de septiembre de 2025 en US$12.295 millones. Este monto representa un incremento del 0,34% (+US$42 millones) en relación con cierre de la semana anterior, cuando se ubicaron en US$ 12.253 millones.

Evolución de las Reservas Internacionales

De acuerdo con la información publicada por el BCV, las reservas han mostrado un comportamiento positivo en las últimas semanas:

FECHA BCV FEM TOTAL 19/09/2025(*) 12.292 3 12.295 12/09/2025(*) 12.250 3 12.253 05/09/2025(*) 12.249 3 12.252 29/08/2025(*) 12236 3 12239 22/08/2025(*) 12.177 3 12.180 15/08/2025(*) 11.659 3 11.662 08/08/2025(*) 11.534 3 11.537 01/08/2025(*) 11.513 3 11.516 25/07/2025(*) 11.406 3 11.409 18/07/2025(*) 11.385 3 11.388

Variación anual de las Reservas Internacionales

En comparación con el cierre del año 2024, las Reservas Internacionales de Venezuela presentan un incremento del 19,76% (+2.029 millones).

El año pasado las reservas cerraron en US$ 10.266 millones lo cual representó un incremento del 4,57% (US$ 449 millones), en relación con el cierre del año 2023 cuando se ubicaron en US$ 9.817 millones.

Datos oficiales

Las cifras de las Reservas Internacionales de Venezuela corresponden a datos provisionales publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV). El registro incluye tanto el componente del propio BCV como los recursos del Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), que se han mantenido en US$ 3 millones.

El FEM fue creado en el año 1998 como un mecanismo destinado a atenuar el impacto de la volatilidad de los ingresos petroleros sobre las finanzas públicas. Actualmente, su aporte dentro del total de las reservas es reducido, pero continúa siendo contabilizado dentro de los reportes oficiales.