Reservas Internacionales cerraron la semana del 12/09/2025 en US$ 12.253 millones (+0,01%)

septiembre 16, 2025 2:52 PM
Dólar BCV reservas internacionales
Las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron la semana del 29 de septiembre de 2025 en US$12.253 millones, de acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela (BCV). Este monto representa un incremento del 0,01% (US$ 1 millón) en relación con el cierre de las reservas internacionales de la semana anterior, cuando se ubicaron en US$ 12.252 millones.

Evolución reciente de las Reservas Internacionales

De acuerdo con la información publicada por el BCV, las Reservas han mostrado un comportamiento positivo en las últimas semanas:

FECHABCVFEMTOTAL
12/09/2025(*)12.250312.253
05/09/2025(*)12.249312.252
29/08/2025(*)12.236312.239
22/08/2025(*)12177312180
15/08/2025(*)11.659311.662
08/08/2025(*)11.534311.537
01/08/2025(*)11.513311.516
25/07/2025(*)11.406311.409
18/07/2025(*)11.385311.388
11/07/2025(*)11.399311.402

Variación anual de las Reservas Internacionales

En relación con el cierre del año anterior las reservas internacionales presentan un incremento del 19,36% (+US$ 1.987 millones).

El año pasado las reservas internacionales cerraron en US$ 10.266 millones lo cual representó un incremento del 4,57% (US$ 449 millones), en relación con el cierre del año 2023 cuando se ubicaron en 9.817 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.

Datos oficiales

Las cifras de las reservas internacionales de Venezuela corresponden a datos provisionales publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV). El registro incluye tanto el componente del propio BCV como los recursos del Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), que se han mantenido en US$ 3 millones.

El FEM fue creado en el año 1998 como un mecanismo destinado a atenuar el impacto de la volatilidad de los ingresos petroleros sobre las finanzas públicas. Actualmente, su aporte dentro del total de las reservas es reducido, pero continúa siendo contabilizado dentro de los reportes oficiales.

