Ajuste monetario presiona a mercados financieros argentinos antes de elecciones

Las duras restricciones monetarias implementadas por el Banco Central de Argentina (BCRA) comenzaron a reflejarse este martes en los mercados financieros, con una fuerte absorción de liquidez, volatilidad en el tipo de cambio y firmeza en las tasas de interés.

A casi dos meses de las elecciones legislativas nacionales, clave para el gobierno de Javier Milei debido a su minoría en el Congreso, la administración busca frenar la debilidad del peso y contener la presión sobre la inflación. En la víspera, el Tesoro argentino absorbió 3,79 billones de pesos (aproximadamente 2.931 millones de dólares) mediante la licitación de la nueva letra “Tamar”, destinada a retirar liquidez del sistema bancario.

Impacto en bancos y tasas de interés

“Las nuevas medidas, que incrementaron los encajes y trasladaron su cumplimiento a una base diaria con penalidades elevadas, empujaron a los bancos a suscribir las ‘Tamar’ al máximo para construir un colchón de cara a los requerimientos diarios”, explicó un agente de liquidación de Max Capital.

En el mercado cambiario, el peso mostró una ligera apreciación del 0,04% frente al dólar mayorista, cotizando a 1.292,5 por unidad hacia las 14:55 GMT, mientras los contratos futuros a diciembre se mantenían volátiles a 1.495,5 unidades. Para limitar un exceso de circulante, el BCRA aumentó los encajes bancarios y obligó a contabilizarlos diariamente, frenando la especulación con las tasas de interés.

Volatilidad en cauciones y financiamiento empresarial

El endurecimiento monetario también afectó a las cauciones bursátiles, utilizadas para fondeo o especulación, generando una movilidad significativa de tasas que promediaban 43,5% hacia el mediodía, frente a picos recientes del 120%. Rava Bursátil destacó que la rigidez de los encajes y la necesidad de inmovilizar liquidez generaron tensiones en el sector bancario y un impacto directo en la economía real, elevando el costo de financiamiento para las empresas y ralentizando la actividad.

En la Bolsa de Buenos Aires, el índice líder S&P Merval cayó un 1,25%, mientras los bonos soberanos descendieron un 0,3% por ventas en nominación en pesos, reflejando la prudencia de los inversores ante un clima financiero tenso y volátil.

Con información de Reuters