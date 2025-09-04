Gobierno de Trump revoca el TPS para venezolanos y deja en riesgo a 250.000 migrantes

La administración del presidente Donald Trump anunció este miércoles la revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente un cuarto de millón de venezolanos, lo que los expone a procesos de deportación una vez expire la medida vigente el próximo 10 de septiembre.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que no se extenderá el beneficio migratorio aprobado en 2021 por el entonces presidente Joe Biden, que otorgaba a los beneficiarios autorización de empleo y protección contra la expulsión.

Argumentos de la administración Trump

Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), explicó que la decisión responde al “efecto imán” que el TPS habría generado en los flujos migratorios y al papel de Venezuela en la presión migratoria hacia la frontera sur de Estados Unidos. “Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump para asegurar la frontera y gestionar la migración de manera eficaz”, indicó.

Noem sostuvo que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del programa, y que la extensión del amparo contradice el interés nacional.

La medida se produce en medio de un litigio judicial. El Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones ratificó recientemente el fallo de un juez federal que consideró ilegal poner fin al TPS para alrededor de 600.000 venezolanos. La decisión del panel de tres jueces respaldó al magistrado Edward Chen, quien analiza una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS y un grupo de inmigrantes venezolanos afectados.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes, advirtió que los afectados enfrentan la pérdida de empleo, separación familiar, detención y deportación. Se espera que el juez Chen emita en los próximos días una resolución que podría suspender temporalmente la decisión del Gobierno.

Con información de EFE