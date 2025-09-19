Riesgo país argentino se dispara y supera a Bolivia

El riesgo país de Argentina volvió a encender las alarmas en los mercados latinoamericanos. Tras un rally de bonos entre finales de 2023 y todo 2024, que llevó al riesgo país a un mínimo de 561 puntos en enero de 2025, la situación se ha revertido. Al cierre del 18 de septiembre, el indicador se ubicó en 1.456 puntos, solo por debajo de Venezuela (16.354), y por encima de Bolivia (1.336) y Ecuador (761).

El aumento del riesgo argentino responde a una combinación de factores económicos y políticos. Por un lado, el Banco Central no acumula reservas y vende dólares para sostener el tipo de cambio dentro de la banda, generando dudas sobre la capacidad de repago de la deuda. Por otro, la derrota electoral del partido de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 37% del padrón, incrementó la incertidumbre de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El propio presidente Milei había señalado que Argentina debería alcanzar 550 puntos de riesgo país para poder refinanciarse en el mercado internacional, un nivel que estuvo cerca de tocar a comienzos de enero.

A diferencia de Argentina, en Ecuador y Bolivia, los mercados reaccionaron positivamente tras elecciones con ganadores promercado. En Ecuador, el riesgo país alcanzó un pico de 1.840 puntos en abril, pero cayó tras la reelección de Daniel Noboa Azín. En Bolivia, el EMBI tocó 2.240 puntos en abril, pero se redujo tras las elecciones de agosto que amenazaban con finalizar la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).

Ranking latinoamericano de riesgo país

Por debajo de Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador, los países de la región se ubican así:

El Salvador: 375

375 Honduras: 266

266 Colombia: 250

250 México: 217

217 Panamá: 184

184 Brasil: 181

181 República Dominicana: 176

176 Costa Rica: 175

175 Guatemala: 148

148 Paraguay: 119

119 Perú: 117

117 Chile: 94

94 Uruguay: 66

