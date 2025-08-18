Reino Unido, Alemania y Francia concentran la mayor parte de la riqueza personal en Europa

agosto 18, 2025 7:41 AM
Foto: Pixabay

La riqueza personal mundial alcanzará los 471 billones de dólares (unos 435 billones de euros) a finales de 2024, según el Informe sobre la Riqueza Mundial 2025 de UBS. El estudio revela un reparto desigual: Estados Unidos concentra el 34,7% del total (150,9 billones de euros) y China el 19,4% (84,2 billones). Solo entre ambas potencias suman más de la mitad de la riqueza del planeta.

Europa, en cambio, representa el 22,3% de la riqueza mundial al incluir a la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Noruega y Turquía. Dentro del continente, el Reino Unido lidera la clasificación con un 3,84% del total mundial, seguido muy de cerca por Alemania (3,76%) y Francia (3,3%).

En cuarto lugar aparece Italia, con un 2,25%, y le sigue España, con un 1,95%. Las cinco mayores economías europeas copan así los primeros puestos del ranking continental.

Aunque Europa mantiene un papel destacado, la tendencia refleja el peso creciente de EE.UU. y China en la distribución de la riqueza global, que juntas controlan ya el 54% del patrimonio personal en el mundo.

Con información de Euronews 

