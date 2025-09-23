Saime realizará jornadas especiales de cedulación y verificación de datos

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que los días sábado 27 de septiembre y 4 de octubre llevará a cabo jornadas especiales en todas sus oficinas del país para la renovación de cédulas de identidad sin necesidad de cita en el caso de mayores de 18 años.

De manera simultánea, se activará un operativo de verificación de datos destinado a niños, niñas y adolescentes entre 9 y 17 años, con el objetivo de actualizar la información personal en el sistema.

Requisitos para renovar la cédula en el Saime

Para venezolanos: copia simple del acta de nacimiento.

Para extranjeros en proceso de naturalización: copia de la Gaceta Oficial con la carta de naturalización.

El Saime precisó que el horario de atención para estas jornadas especiales será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en todas sus oficinas distribuidas en el territorio nacional.

También puede leer: Saime reitera tarifas del pasaporte venezolano