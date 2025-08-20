Saime activa operativo especial para renovar cédulas entre los 22 y 32 millones

agosto 19, 2025 9:06 PM
Saime
Foto: referencial

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que este sábado 23 de agosto desplegará un operativo nacional de verificación de datos y renovación de cédulas de identidad, dirigido exclusivamente a venezolanos y naturalizados cuyo número de documento se ubique en el rango comprendido entre los 22 y 32 millones.

La jornada se efectuará en todas las oficinas del organismo, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, como parte de un plan de actualización que busca depurar y fortalecer el sistema de identificación del país.

Los ciudadanos venezolanos deberán presentar copia simple del acta de nacimiento, mientras que los naturalizados tendrán que consignar la copia de la Gaceta Oficial o la constancia de naturalización.

Este anuncio se produce apenas una semana después de que el organismo ejecutara, el pasado sábado 16 de agosto, una jornada similar destinada a los ciudadanos con números de cédula entre 15 y 32 millones, en la cual el único requisito exigido fue la presentación de una copia simple del acta de nacimiento.

