Saime activará operativo especial de cedulación este sábado 30 de agosto

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que este sábado 30 de agosto llevará a cabo un operativo nacional de verificación de datos y renovación de cédulas de identidad.

La jornada estará dirigida a ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo número de cédula se ubique entre los 22 y 32 millones.

Según el anuncio oficial, la atención se prestará en todas las oficinas del organismo a nivel nacional en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Los requisitos establecidos para realizar el trámite son: copia simple del acta de nacimiento y copia de la cédula de identidad vigente o, en su defecto, constancia de tramitación emitida por el propio Saime.

La institución exhortó a los usuarios a seguir la información publicada en sus canales oficiales para conocer detalles adicionales sobre esta jornada y futuros operativos.

