Operativo del Saime para renovación de cédulas este sábado

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó en redes sociales que este sábado 16 de agosto llevará a cabo un operativo especial de verificación de datos y renovación de cédula de identidad en todas sus oficinas a nivel nacional.

La jornada estará destinada exclusivamente a ciudadanos cuyo rango de serial de cédula se ubique entre los 15 y 32 millones. El único requisito exigido es presentar una copia simple del acta de nacimiento.

También puede leer: Saime habilita jornada especial de renovación de cédula sin cita previa

El horario de atención será de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en todas las sedes del organismo en el territorio nacional. El Saime instó a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales oficiales para conocer actualizaciones y futuras convocatorias.

En los últimos meses, el Saime ha implementado jornadas especiales similares, en algunos casos eliminando el requisito de cita previa, como parte de sus estrategias para optimizar la atención al público y cubrir la demanda de trámites en distintas regiones del país.