Saime realizará jornada especial de cedulación este sábado 6 de septiembre

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que este sábado 6 de septiembre se llevará a cabo una jornada especial de verificación de datos y renovación de cédulas de identidad, destinada exclusivamente a ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo número de cédula se ubique en el rango 22 a 32 millones.

De acuerdo con el organismo, la jornada se desarrollará en todas sus oficinas a nivel nacional, en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Requisitos para la jornada del Saime

Los usuarios deberán presentar:

Copia simple del acta de nacimiento (para venezolanos por nacimiento).

Copia de la Gaceta Oficial o constancia del órgano competente (para ciudadanos naturalizados).

El Saime reiteró que la actividad se hará de manera simultánea en todas las sedes del país y recomendó a los ciudadanos mantenerse atentos a la información oficial a través de sus redes sociales.