México: Sheinbaum anticipa que el salario mínimo suba otro 12% en 2026

Conforme se acerca el cierre de 2025, surge la pregunta sobre cuánto aumentará el salario mínimo en México el próximo año. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que podría repetirse un incremento similar al de este año, es decir, alrededor de 12%.

Actualmente, el salario mínimo es de MXN$278,80 diarios, tras el ajuste aprobado por la Conasami para 2025, el primero del sexenio. Con un nuevo aumento de 12%, el monto rondaría los MXN$310 diarios en 2026, según cálculos de Bloomberg Línea.

Meta sexenal: 2,5 canastas básicas

En su conferencia del 12 de septiembre, Sheinbaum reiteró que su objetivo es que, para 2030, el salario mínimo alcance para 2,5 canastas básicas. Hoy, con el ingreso vigente, cubre alrededor de 1,7 canastas.

“Puede seguir aumentando el mismo porcentaje y llegaríamos a las 2,5 canastas básicas, manteniendo la inflación en máximo 4%”, declaró la mandataria.

Inflación, la variable clave

El Paquete Económico 2026 prevé que la inflación cierre 2025 en 3,8% y baje a 3% en 2026. El Banco de México también estima una inflación en torno al 3% hacia finales de ese año, aunque analistas privados esperan un nivel ligeramente mayor, cercano al 3,75%.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo tuvo aumentos de dos dígitos cada año, pasando de MXN$88 en 2018 a MXN$248,93 en 2024. Según la Conasami, esos incrementos ayudaron a que 6,6 millones de personas salieran de la pobreza en ese periodo.

Con información de Bloomberg en Línea