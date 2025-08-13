Sector Automotriz en Venezuela: Julio 2025

Enrique González.- El sector automotriz venezolano muestra unas mejoras de naturaleza cuantitativa y “cualitativa”, que habría que esperar para observar si se capitalizan y proyectan a lo largo del tiempo en los años venideros.

En la dimensión cuantitativa el mercado al cierre de julio de 2025 muestra un crecimiento significativo. Según informó CAVENEZ, las ventas el julio de 2025 ascienden a 3.105 unidades las que acumuladas con las unidades comercializadas a lo largo del primer semestre del año totalizan 18.070 unidades.

Las ventas de julio implicaron un aumento del 13,4% en comparación con el número de vehículos comercializados durante el mes de junio de 2025 (2.738 unidades). Asimismo, el número de unidades comercializadas acumuladas hasta julio 2025 implican un crecimiento del mercado del 2,94% si se compara con el nivel acumulado para el mismo mes del año pasado (17.558 unidades).

El crecimiento de 140% que implicó el volumen comercializado acumulado a julio de 2024 respecto al acumulado durante el mismo periodo del año 2023 planteaba la pregunta, más que referida al sostenimiento de variaciones tan significativas para el siguiente año (2025), circunscrita al sostenimiento del nivel de unidades comercializadas a partir de las 17 mil unidades acumuladas para los primeros siete meses.

La respuesta a la pregunta anterior dependería fundamentalmente de la existencia de un eventual rezago entre una demanda represada en búsqueda de renovación y/o un primer vehículo y una oferta -fundamentalmente importada- que se iba adaptando al alza, así como al hecho de que estamos hablando de un bien duradero que ralentiza la reconstitución de la demanda a lo largo del tiempo (dependiendo de la capacidad de renovación y de la obsolescencia percibida en un país con un reducidísimo poder de compra).

Un factor que ha podido contribuir a la recuperación de la demanda es la aparición del crédito propio de las marcas/concesionarios y de algunas instituciones financieras. Entre otras instituciones financieras que ofrecerían financiamiento a la adquisición de vehículos en Venezuela destacan:

Banesco : Ofrece créditos para la adquisición de maquinarias y vehículos.

Bancaribe : Cuenta con la «Línea Auto Bancaribe» que financia hasta el 50% del precio de venta del vehículo, con plazos de hasta 24 meses. También ofrecen hasta un 70% de financiamiento para vehículos nuevos.

BBVA Provincial : Ofrece créditos para la adquisición de vehículos usados a través de su producto «Unidad de Valor de Crédito Comercial» (UVC).

Bancamiga : Permite a personas naturales y jurídicas solicitar préstamos para la compra de vehículos, financiando hasta el 50% del costo y con plazos de hasta 36 meses.

Las tres marcas de mayores cantidades de vehículos vendidos son TOYOTA con 7.040 unidades acumuladas a lo que va de año, seguida de JAC con 6.462 unidades y CHANGAN de Venezuela con 1.201 unidades. Así las cosas, las marcas de origen asiático acaparan el 81,37% del mercado venezolano.

En su dimensión “cualitativa” destaca la consolidación de la marca JAC en la actividad de ensamblaje en el país. Si bien el hecho lo denominamos como una señal “cualitativa” destaca por sus números. Estimamos relevante que no solo durante dos años consecutivos se mantenga un nivel de ventas de vehículos acumulados para julio que supera las 17 mil unidades, sino que el ensamblaje cobre nuevamente un peso relativo.

La cantidad de unidades ensambladas por la marca JAC en el país, acumuladas al mes de julio de 2025 (6.462 unidades), representan el 35,76% del mercado venezolano.

La marca JAC había ensamblado a julio del año 2024 un monto de 2.118, lo que significa que para lo que va de año 2025 su crecimiento en la actividad de ensamblaje en el país asciende a 205,10%.

Así dicha marca se consolida como la primera en número de unidades ensambladas y la segunda por su número de vehículos vendidos durante lo que va del año 2025.

