México evalúa levantar intervenciones a bancos y casa de bolsa señalados por EEUU

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, informó este miércoles que las autoridades mexicanas se preparan para levantar las intervenciones temporales a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, entidades señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.

“Todo está transcurriendo de manera normal, incluso ya estamos por levantar las intervenciones”, dijo Amador Zamora durante la conferencia matutina de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Transferencia de negocios a otras instituciones

El funcionario explicó que parte de las operaciones de estas instituciones ya fueron adquiridas por otros bancos. Intercam vendió su licencia bancaria a Kapital, mientras que el negocio fiduciario más importante de CI Banco pasó a Multiva. En cuanto a Vector Casa de Bolsa, señaló que el proceso “está transcurriendo de manera normal”.

Amador Zamora aseguró que el sistema de pagos y la operatividad bancaria continúan sin contratiempos, y que los ajustes de activos y las transferencias de negocios se están realizando conforme a la normatividad.

Las medidas fueron adoptadas a inicios de julio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la SHCP, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense acusara a las tres instituciones de participar en una red de lavado de dinero relacionada con opioides.

Tras el anuncio de las sanciones, las entidades enfrentaron dificultades de liquidez, restricciones en transferencias internacionales y retiros de clientes, además de cancelación de operaciones bancarias y fiduciarias. Para contener el impacto, la CNBV asumió temporalmente la administración de las instituciones con el objetivo de proteger a los usuarios y reforzar la confianza en el sistema financiero.

Con información de EFE