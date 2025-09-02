Estas son las tarifas de Simple para septiembre

En septiembre, el Plan Básico de la empresa de telecomunicaciones Simple quedó en 266,8 bolívares (1,79 dólares), tras un ajuste de 23,51% respecto a agosto, siendo el de mayor variación.

El resto de los planes también registraron incrementos, según el monitoreo que realiza Finanzas Digital:

Plan Mega : de 1,745,91 a 2.066,34 bolívares (+18,35%), unos 13,92 dólares .

: de 1,745,91 a (+18,35%), . Plan Giga : de 2.546,12 a 3.013,41 bolívares (+18,35%), o 20,30 dólares .

: de 2.546,12 a (+18,35%), . Plan Tera : de 4.437,53 a 5.251,95 bolívares (+18,35%), unos 35,38 dólares .

: de 4.437,53 a (+18,35%), . Plan Byte: de 846,8 bolívares a 973,82 bolívares (+15%), equivalente a 6,56 dólares.

También puede leer: Así quedaron las tarifas de Simple para agosto

Vale resaltar que los cálculos en dólares se realizaron con la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del 1 de septiembre, de 148,44 bolívares por dólar.

De acuerdo con el portal Telecomunicaciones 360, desde abril Conatel ordenó a las principales operadoras anclar sus ajustes tarifarios a la tasa oficial del dólar del primer día de cada mes. Con esta medida se eliminó la práctica —común en gran parte del comercio nacional— de variar planes y tarifas a diario según la cotización paralela de la divisa.

En el contexto inflacionario que vive el país, estos movimientos no se consideran un aumento de precios como tal, sino un ajuste de los planes a la tasa oficial del dólar. Se trata de una medida que busca mantener la coherencia entre el valor de los servicios y la depreciación de la moneda.