En siete horas se registraron 10 sismos y 21 réplicas, confirma Delcy Rodríguez

La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó en la madrugada de este jueves que en las últimas siete horas ocurrieron sismos de fuerte a moderada intensidad en el occidente de Venezuela.

«Según reportes de Funvisis (Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas) está activa una falla tectónica de occidente. Han ocurrido sismos de entre 6.3 y 4.0 de magnitud. En total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos», declaró en un contacto telefónico con VTV.

Rodríguez confirmó que no se han reportado pérdidas humanas y que, por instrucción de Nicolás Maduro, se activó un despliegue nacional de protección civil, cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para atender cualquier eventualidad.

Asimismo, aseguró que se puso en marcha el sistema de prevención y gestión de riesgo «para el seguimiento y atención de la actividad sísmica», e instó a la población a mantenerse en alerta.

Finalmente, indicó que Maduro se encuentra en comunicación con gobernadores y alcaldes para coordinar las acciones de respuesta.

¿Qué hacer y qué evitar durante un sismo?

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Protección Civil y organismos como la Cruz Roja Internacional, recomiendan: