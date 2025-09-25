En siete horas se registraron 10 sismos y 21 réplicas, confirma Delcy Rodríguez

La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó en la madrugada de este jueves que en las últimas siete horas ocurrieron sismos de fuerte a moderada intensidad en el occidente de Venezuela.
«Según reportes de Funvisis (Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas) está activa una falla tectónica de occidente. Han ocurrido sismos de entre 6.3 y 4.0 de magnitud. En total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos», declaró en un contacto telefónico con VTV.
Rodríguez confirmó que no se han reportado pérdidas humanas y que, por instrucción de Nicolás Maduro, se activó un despliegue nacional de protección civil, cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para atender cualquier eventualidad.
Asimismo, aseguró que se puso en marcha el sistema de prevención y gestión de riesgo «para el seguimiento y atención de la actividad sísmica», e instó a la población a mantenerse en alerta.
Finalmente, indicó que Maduro se encuentra en comunicación con gobernadores y alcaldes para coordinar las acciones de respuesta.
También puede leer: Fuertes lluvias generan apagón en varias zonas de la Gran Caracas, Altos Mirandinos y La Guaira
¿Qué hacer y qué evitar durante un sismo?
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Protección Civil y organismos como la Cruz Roja Internacional, recomiendan:
- Mantener la calma y resguardarse en zonas seguras, como junto a columnas, paredes estructurales o debajo de un mueble resistente.
- Proteger la cabeza y el cuello con los brazos.
- Alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
- No usar ascensores ni salir corriendo de forma desesperada.
- Si se está en la calle, apartarse de postes eléctricos, cables y fachadas de edificios.
- Si se conduce, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes o túneles.
- Evitar encender fósforos o aparatos eléctricos si hay sospecha de fuga de gas.